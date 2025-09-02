Практика судів
В Україні зменшилася кількість нотаріусів – нині працює 5,8 тисячі фахівців

12:42, 2 вересня 2025
Більшість нотаріусів – приватні, чверть з них зосереджено в Києві.
В Україні зменшилася кількість нотаріусів – нині працює 5,8 тисячі фахівців
Станом на кінець серпня в Україні налічується 5 845 нотаріусів, більшість із яких займаються приватною практикою. За даними Опендатабот, від початку повномасштабної війни кількість фахівців у цій сфері скоротилася на 11%, що становить приблизно 200 нотаріусів щороку.

Наразі чверть усіх нотаріусів країни працює в Києві – 1 292 фахівці, що становить 22% від загальної кількості. Водночас значна кількість нотаріусів зосереджена в Дніпропетровській (451 особа, 8%), Львівській (446 осіб, 8%) та Одеській областях (420 осіб, 7%). Загалом порівняно з 2021 роком кількість нотаріусів в Україні зменшилася на 11%.

Реєстр нотаріусів є динамічним: до нього регулярно додаються нові фахівці, а також вилучаються ті, хто втратив право займатися нотаріальною діяльністю. Через це порівняння кількості нотаріусів можливе лише на певну дату.

Від початку повномасштабної війни кількість нотаріусів зросла в безпечніших регіонах України: на 5% у Черкаській та Київській областях, на 2% у Рівненській та Вінницькій областях. У Тернопільській області кількість нотаріусів залишилася стабільною – 132 фахівці, як і до війни. Натомість у прифронтових регіонах спостерігається значне скорочення: на Луганщині кількість нотаріусів зменшилася у 20 разів, на Херсонщині та Донеччині – у 4 рази, на Запоріжжі – у 1,8 раза, а на Харківщині – у 1,3 раза.

З-поміж 5 845 нотаріусів 88% (5 139 осіб) ведуть приватну практику. Лише 12% (687 фахівців) працюють у державних нотаріальних конторах, а 0,3% – у державних нотаріальних архівах.

Цікаво, що 82% нотаріусів в Україні – жінки (4 804 фахівці). Повномасштабна війна майже не вплинула на гендерний розподіл у цій професії: у 2021 році частка жінок становила 81%, що свідчить про стабільну гендерну перевагу в нотаріаті.

нотаріус

