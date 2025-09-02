Практика судов
Рисков для проведения запланированных оборонных расходов нет – Роксолана Пидласа

12:24, 2 сентября 2025
За 8 месяцев 2025 года бюджет получил 1,45 трлн грн налогов и 29,5 млрд долларов международной помощи.
Фото: Facebook / Roksolana Pidlasa
Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила, что доходы государственного бюджета остаются стабильными, а риски для финансирования запланированных оборонных расходов отсутствуют.

По оперативным данным, за первые восемь месяцев 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,45 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без учета международных грантов). Это на 6%, или на 82,4 млрд грн, превышает плановые показатели на этот период.

Основными источниками поступлений стали:

  • налог на добавленную стоимость (НДС) с импорта – 340,4 млрд грн;
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор – 230,9 млрд грн;
  • НДС с товаров, произведенных в Украине (с учетом возмещенного НДС) – 206,5 млрд грн;
  • налог на прибыль – 211,6 млрд грн;
  • акцизный налог на импорт – 107,5 млрд грн;
  • внутренний акциз – 78,9 млрд грн.

Стабильное выполнение доходной части бюджета является ключевым для финансирования оборонных нужд страны. «Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и на данный момент рисков по проведению запланированных оборонных расходов (в том числе утвержденных изменениями в бюджет 31 июля) нет.», — отметила председатель Комитета.

Кроме того, за восемь месяцев 2025 года на финансирование государственного бюджета было привлечено 345,5 млрд грн путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Правительство сознательно ограничивает объемы размещения ОВГЗ, ориентируясь исключительно на потребности сбалансирования бюджетных расходов.

В то же время с начала года в государственный бюджет поступило 29,5 млрд долларов международной финансовой помощи. За исключением средств, предоставленных Великобританией, вся международная помощь направляется на покрытие невоенных расходов бюджета, что позволяет Украине сосредоточить собственные ресурсы на оборонных потребностях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Счетная палата выявила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

бюджет оборона

