Ризиків для проведення запланованих оборонних видатків немає – Роксолана Підласа

12:24, 2 вересня 2025
За 8 місяців 2025 року бюджет отримав 1,45 трлн грн податків і 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги.
Фото: Facebook / Roksolana Pidlasa
Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа повідомила, що доходи державного бюджету залишаються стабільними, а ризики для фінансування запланованих оборонних видатків відсутні.

За оперативними даними, за перші вісім місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,45 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без урахування міжнародних грантів). Це на 6%, або на 82,4 млрд грн, перевищує планові показники на цей період.

Основними джерелами надходжень стали:

  • податок на додану вартість (ПДВ) з імпорту – 340,4 млрд грн;
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір – 230,9 млрд грн;
  • ПДВ із товарів, вироблених в Україні (з урахуванням відшкодованого ПДВ) – 206,5 млрд грн;
  • податок на прибуток – 211,6 млрд грн;
  • акцизний податок на імпорт – 107,5 млрд грн;
  • внутрішній акциз – 78,9 млрд грн.

За словами Підласи, планові показники за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, були перевиконані.

Стабільне виконання дохідної частини бюджету є ключовим для фінансування оборонних потреб країни. «Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків (в тому числі затверджених змінами до бюджету 31 липня) немає», – зазначила голова Комітету.

Крім того, за вісім місяців 2025 року на фінансування державного бюджету було залучено 345,5 млрд грн через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Уряд свідомо обмежує обсяги розміщення ОВДП, орієнтуючись виключно на потреби збалансування бюджетних витрат.

Водночас від початку року до державного бюджету надійшло 29,5 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. За винятком коштів, наданих Великою Британією, уся міжнародна допомога спрямовується на покриття невійськових видатків бюджету, що дозволяє Україні зосереджувати власні ресурси на оборонних потребах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

