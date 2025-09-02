Количество больных COVID-19 в Украине выросло на 46% за последнюю неделю

Минздрав прогнозирует дальнейшее увеличение случаев, однако общая эпидемическая ситуация лучше, чем в прошлом году.

В течение последней недели августа — с 25 по 31 число — в Украине выявили 10 622 новых случая заболевания COVID-19, что на 46,2% больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

За этот период от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 пациентов.

Специалисты отмечают, что по сравнению с эпидемической ситуацией в 2024 году количество заболевших в этом году значительно меньше. По данным ЦОЗ, в течение четырех недель августа 2025 года зарегистрировано 22 627 случаев COVID-19, тогда как за аналогичный период прошлого года — 45 500 случаев.

Несмотря на пока более низкие показатели по сравнению с прошлым годом, Минздрав ожидает дальнейшего роста количества заболевших в ближайшие недели, что связывают с увеличением числа положительных тестов.

Сейчас в Украине циркулируют новые субварианты штамма «Омикрон» — NB.1.8.1 («Нимбус») и XFG («Стратус»). В Центре общественного здоровья объясняют, что эти варианты более заразны, однако пока нет признаков, что они вызывают более тяжелое течение болезни.

