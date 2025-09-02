Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 46% за останній тиждень

МОЗ прогнозує подальше збільшення випадків, проте загальна епідситуація краща, ніж торік.

Упродовж останнього тижня серпня — з 25 до 31 числа — в Україні виявили 10 622 нових випадки захворювання на COVID-19, що на 46,2% більше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

За цей період від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 14 пацієнтів.

Фахівці відзначають, що порівняно з епідемічною ситуацією у 2024 році кількість хворих цього року значно менша. За даними ЦГЗ, протягом чотирьох тижнів серпня 2025 року зареєстровано 22 627 випадків COVID-19, тоді як за аналогічний період минулого року — 45 500 випадків.

Попри поки що нижчі показники порівняно з минулим роком, МОЗ очікує подальшого зростання кількості хворих у найближчі тижні, що пов’язують зі збільшенням числа позитивних тестів.

Нині в Україні циркулюють нові субваріанти штаму «Омікрон» — NB.1.8.1 («Німбус») та XFG («Стратус»). У Центрі громадського здоров’я пояснюють, що ці варіанти більш заразні, проте поки немає ознак, що вони викликають тяжчий перебіг хвороби.

