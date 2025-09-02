Эктора Хименеса-Браво обвиняют в развращении несовершеннолетних: шеф-повар впервые дал публичный ответ

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» заявил о клевете.

В последние дни в сети активно обсуждают судью кулинарного шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво. В телеграм-каналах появилась информация о якобы его связях с несовершеннолетними парнями, а также об откровенной переписке. В частности, об этом на своих ресурсах рассказал блогер Богдан Беспалов.

Кулинар решил ответить на обвинения. В соцсетях он опубликовал видео, где прокомментировал ситуацию с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

«Я решил, уже время с вами поговорить. Не знаю, с чего начать, начну с главного. Я сейчас консультируюсь с юристом, все серьезно, это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону», — сказал он.

Сейчас в сети распространяют и видео с шеф-поваром. По словам Эктора, этот ролик настоящий, однако Хименес-Браво отметил, что записал его давно для любимого человека.

«Уже была ситуация, в которой меня шантажировали. Они хотели 3 тысячи долларов. Но на этом видео ничего страшного. Я сказал «нет». Не знаю, куда они исчезли, но сейчас, через 4 года, они здесь. Но уже не только с видео, но и с «переписками», — сказал он.

Также он отметил, что всегда занят делами и не имеет времени на подобные переписки.

«Я публичный человек, я очень занят и никогда не писал никому через инстаграм или другие мессенджеры. Как люди читают все это дерьмо и думают, что у Эктора есть время сидеть и писать это? Это абсурд! Это фейк. Я видел не только хейт, но и очень много вашей поддержки. И хочу сказать, большое спасибо за нее. Людям, которые клевещут, я хочу сказать — увидимся в суде», — подчеркнул кулинар.

