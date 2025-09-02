Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Эктора Хименеса-Браво обвиняют в развращении несовершеннолетних: шеф-повар впервые дал публичный ответ

14:30, 2 сентября 2025
Судья кулинарного шоу «МастерШеф» заявил о клевете.
Эктора Хименеса-Браво обвиняют в развращении несовершеннолетних: шеф-повар впервые дал публичный ответ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последние дни в сети активно обсуждают судью кулинарного шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво. В телеграм-каналах появилась информация о якобы его связях с несовершеннолетними парнями, а также об откровенной переписке. В частности, об этом на своих ресурсах рассказал блогер Богдан Беспалов.

Кулинар решил ответить на обвинения. В соцсетях он опубликовал видео, где прокомментировал ситуацию с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

«Я решил, уже время с вами поговорить. Не знаю, с чего начать, начну с главного. Я сейчас консультируюсь с юристом, все серьезно, это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону», — сказал он.

Сейчас в сети распространяют и видео с шеф-поваром. По словам Эктора, этот ролик настоящий, однако Хименес-Браво отметил, что записал его давно для любимого человека.

«Уже была ситуация, в которой меня шантажировали. Они хотели 3 тысячи долларов. Но на этом видео ничего страшного. Я сказал «нет». Не знаю, куда они исчезли, но сейчас, через 4 года, они здесь. Но уже не только с видео, но и с «переписками», — сказал он.

Также он отметил, что всегда занят делами и не имеет времени на подобные переписки.

«Я публичный человек, я очень занят и никогда не писал никому через инстаграм или другие мессенджеры. Как люди читают все это дерьмо и думают, что у Эктора есть время сидеть и писать это? Это абсурд! Это фейк. Я видел не только хейт, но и очень много вашей поддержки. И хочу сказать, большое спасибо за нее. Людям, которые клевещут, я хочу сказать — увидимся в суде», — подчеркнул кулинар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео