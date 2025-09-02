Практика судів
Ектора Хіменеса-Браво звинувачують у розбещенні неповнолітніх: шеф-кухар вперше дав публічну відповідь

14:30, 2 вересня 2025
Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» заявив про наклеп.
Ектора Хіменеса-Браво звинувачують у розбещенні неповнолітніх: шеф-кухар вперше дав публічну відповідь
Останніми днями в мережі активно обговорюють суддю кулінарного шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво. У телеграм-каналах з’явилася інформація про нібито його зв’язки з неповнолітніми хлопцями, а також про відверте листування. Зокрема, про це на своїх ресурсах розповів блогер Богдан Беспалов.

Кулінар вирішив відповісти на закиди. У соцмережах він опублікував відео, де прокоментував ситуацію зі звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх.

«Я вирішив, вже час з вами поговорити. Не знаю, з чого почати, почну з головного. Я зараз консультуюся з юристом, все серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати за законом», - сказав він.

Зараз у мережі поширюють й відео з шеф-кухарем. За словами Ектора, цей ролик справжній, однак Хіменес-Браво зауважив, що записав його давно для коханої людини.

«Уже була ситуація, в якій мене шантажували. Вони хотіли 3 тисячі доларів. Але на цьому відео нічого страшного. Я сказав «ні». Не знаю, куди вони зникли, але зараз, через 4 роки, вони тут. Але вже не тільки з відео, але з «листуваннями», — сказав він.

Також він зазначив, що завжди зайнятий справами та не має часу на подібні переписки.

«Я публічна людина, я зайнятий дуже і ніколи не писав нікому через інстаграм або інші месенджери. Як люди читають все це лайно і думають, що у Ектора є час сидіти і писати це? Це абсурд! Це фейк. Я бачив не тільки хейт, а й дуже багато вашої підтримки. І хочу сказати, дуже дякую за неї. Людям, які зводять наклепи, я хочу сказати - побачимось в суді», - наголосив кулінар.

