Более 4,6 тысячи украинцев получили льготные кредиты по программе єОселя в 2025 году

Общая сумма кредитов на жилье достигла 8,4 млрд грн.

С начала 2025 года программой льготного кредитования на жилье «еОселя» воспользовались более 4,6 тысячи украинцев, а общая сумма предоставленных кредитов достигла 8,4 миллиарда гривен. Об этом

По данным за прошедшую неделю, было выдано 265 кредитов на общую сумму 477 миллионов гривен. Льготные кредиты под 3% получили:

108 военнослужащих и работников сектора безопасности;

16 медицинских работников;

10 педагогов;

2 ученых.

Кредиты под 7% были предоставлены:

83 гражданам, не имеющим собственного жилья;

40 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

6 ветеранам.

Наибольшее количество кредитов выдано в Киевской области – 70, городе Киеве – 52, Львовской области – 22, а также по 20 кредитов в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

По типу недвижимости 163 кредита были предоставлены на жилье первой продажи, из которых 43 – на объекты, находящиеся на стадии строительства. Еще 102 кредита пошли на приобретение жилья на вторичном рынке.

С момента запуска программы в октябре 2022 года в общей сложности выдано 19 435 льготных кредитов на сумму более 32,5 миллиарда гривен.

