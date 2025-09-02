Практика судів
Понад 4,6 тисячі українців отримали пільгові кредити за програмою єОселя у 2025 році

22:00, 2 вересня 2025
Загальна сума позик на житло сягнула 8,4 млрд грн.
Від початку 2025 року програмою пільгового кредитування на житло єОселя скористалися понад 4,6 тисячі українців, а загальна сума наданих кредитів досягла 8,4 мільярда гривень. Про це

За даними за минулий тиждень, було видано 265 кредитів на загальну суму 477 мільйонів гривень. Пільгові кредити під 3% отримали:

  • 108 військовослужбовців та працівників сектору безпеки;
  • 16 медичних працівників;
  • 10 педагогів;
  • 2 науковці.

Кредити під 7% були надані:

  • 83 громадянам, які не мають власного житла;
  • 40 внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • 6 ветеранам.

Найбільшу кількість кредитів видано в Київській області – 70, місті Києві – 52, Львівській області – 22, а також по 20 кредитів у Івано-Франківській та Вінницькій областях.

За типом нерухомості, 163 кредити були надані на житло першого продажу, з яких 43 – на об’єкти, що перебувають на стадії будівництва. Ще 102 кредити пішли на придбання житла на вторинному ринку.

Від моменту запуску програми у жовтні 2022 року загалом видано 19 435 пільгових кредитів на суму понад 32,5 мільярда гривень.

Мінекономіки єОселя

