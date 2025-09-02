Понад 4,6 тисячі українців отримали пільгові кредити за програмою єОселя у 2025 році

Загальна сума позик на житло сягнула 8,4 млрд грн.

Від початку 2025 року програмою пільгового кредитування на житло єОселя скористалися понад 4,6 тисячі українців, а загальна сума наданих кредитів досягла 8,4 мільярда гривень. Про це

За даними за минулий тиждень, було видано 265 кредитів на загальну суму 477 мільйонів гривень. Пільгові кредити під 3% отримали:

108 військовослужбовців та працівників сектору безпеки;

16 медичних працівників;

10 педагогів;

2 науковці.

Кредити під 7% були надані:

83 громадянам, які не мають власного житла;

40 внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

6 ветеранам.

Найбільшу кількість кредитів видано в Київській області – 70, місті Києві – 52, Львівській області – 22, а також по 20 кредитів у Івано-Франківській та Вінницькій областях.

За типом нерухомості, 163 кредити були надані на житло першого продажу, з яких 43 – на об’єкти, що перебувають на стадії будівництва. Ще 102 кредити пішли на придбання житла на вторинному ринку.

Від моменту запуску програми у жовтні 2022 року загалом видано 19 435 пільгових кредитів на суму понад 32,5 мільярда гривень.

