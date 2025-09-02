В Хмельницкой области будут судить экс-руководителя прокуратуры, который получил фиктивную инвалидность и более 1 млн грн пенсии

На основании поддельных документов бывший руководитель Хмельницкой областной прокуратуры необоснованно получал пенсионные выплаты в течение нескольких лет.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры и члена Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что руководитель прокуратуры, не имея на то никаких оснований, в сговоре с должностными лицами медико-социальной экспертной комиссии противоправно добился установления ему II группы инвалидности. На основании поддельных документов он необоснованно получал пенсионные выплаты в течение нескольких лет. Общая сумма незаконно полученных средств — более 1 млн грн.

К уголовной ответственности также привлечен член МСЭК, который содействовал подделке медицинской документации и принятию незаконного решения.

В то же время, по инициативе Генеральной инспекции прокурора его привлекли к дисциплинарной ответственности. Решением КДКП он был уволен с должности прокурора.

Обвинительный акт по обвинению бывшего руководителя прокуратуры в мошенничестве в особо крупных размерах и члена МСЭК в служебной подделке направлен для рассмотрения в Каменец-Подольский горрайонный суд.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Руслан Кравченко во время заседания ВСК заявил, что некоторые прокуроры получали инвалидность «не от хорошей жизни».

