На Хмельниччині судитимуть екскерівника прокуратури, який отримав фіктивну інвалідність та понад 1 млн грн пенсії

На підставі підроблених документів колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури безпідставно отримував пенсійні виплати упродовж кількох років.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури та члена Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що керівник прокуратури, не маючи на те жодних підстав, у змові з посадовими особами медико-соціальної експертної комісії протиправно домігся встановлення йому ІІ групи інвалідності. На підставі підроблених документів він безпідставно отримував пенсійні виплати упродовж кількох років. Загальна сума незаконно отриманих коштів — понад 1 млн грн.

До кримінальної відповідальності притягнуто і члена МСЕК, який сприяв у підробленні медичної документації та ухваленні незаконного рішення.

Водночас, за ініціативою Генеральної інспекції прокурора було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Рішенням КДКП його звільнено з посади прокурора.

Обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього керівника прокуратури у шахрайстві в особливо великих розмірах та члена МСЕК у службовому підробленні скеровано для розгляду до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Руслан Кравченко під час засідання ТСК заявив, що деякі прокурори отримували інвалідність «не від гарного життя».

