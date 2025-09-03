200 тысяч гривен за выезд военнообязанных — в Черкасской области разоблачены организаторы

Правоохранители задержали троих мужчин, обещавших беспрепятственно переправить «клиентов» через границу мимо пунктов пропуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области разоблачили трех мужчин, которые за деньги организовывали беспрепятственный выезд из Украины для военнообязанных. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые обещали помочь мужчине, который действовал под контролем правоохранителей, выехать за пределы Украины.

Свои «услуги» они оценили в 200 тысяч гривен.

В эту сумму входила беспрепятственная доставка «клиента» к границе и переправка вне пункта пропуска в обход пограничного контроля.

Правоохранители задержали сообщников в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения части средств – 125 тысяч гривен.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также прокурорами обеспечено наложение ареста на имущество подозреваемых.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.