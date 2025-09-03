Практика судів
200 тисяч гривень за виїзд військовозобов’язаних — на Черкащині викрито організаторів

07:18, 3 вересня 2025
Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які обіцяли безперешкодно переправити «клієнтів» через кордон повз пункти пропуску.
На Черкащині викрили трьох чоловіків, які за гроші організовували безперешкодний виїзд з України для військовозобов’язаних. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані обіцяли допомогти чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців, виїхати за межі України.

Свої «послуги» вони оцінили у 200 тисяч гривень.

У цю суму входив безперешкодний доїзд «клієнта» до кордону та переправлення поза пунктом пропуску в обхід прикордонного контролю.

Правоохоронці затримали співучасників у порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини коштів – 125 тисяч гривень.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Також прокурорами забезпечено накладення арешту на майно підозрюваних.

У разі доведення винуватості їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

прокуратура хабар Черкаси мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

