200 тисяч гривень за виїзд військовозобов’язаних — на Черкащині викрито організаторів

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які обіцяли безперешкодно переправити «клієнтів» через кордон повз пункти пропуску.

На Черкащині викрили трьох чоловіків, які за гроші організовували безперешкодний виїзд з України для військовозобов’язаних. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані обіцяли допомогти чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців, виїхати за межі України.

Свої «послуги» вони оцінили у 200 тисяч гривень.

У цю суму входив безперешкодний доїзд «клієнта» до кордону та переправлення поза пунктом пропуску в обхід прикордонного контролю.

Правоохоронці затримали співучасників у порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини коштів – 125 тисяч гривень.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Також прокурорами забезпечено накладення арешту на майно підозрюваних.

У разі доведення винуватості їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

