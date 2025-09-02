В Одесской области при попытке пересечения границы из-за пулевого ранения погиб мужчина — ГПСУ назначила расследование

На Одесчине во время попытки незаконного пересечения границы погиб мужчина. Его нашли с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, во время преследования нарушителей государственной границы на Одесчине пограничный наряд осуществил предупредительные выстрелы. Несмотря на требование остановиться, мужчины продолжили движение в сторону границы.

Одного из мужчин было задержано при преодолении инженерных заграждений. Другого — пограничники обнаружили уже без признаков жизни, с огнестрельным ранением.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники Нацполиции и ГБР, которые начали неотложные следственные действия и изучают действия пограничного наряда.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что назначила служебное расследование и оказывает полное содействие следователям для установления всех обстоятельств инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.