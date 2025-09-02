Практика судів
На Одещині під час спроби перетину кордону через кульове поранення загинув чоловік — ДПСУ призначила розслідування

21:16, 2 вересня 2025
Чоловіка виявили без ознак життя, з вогнепальним пораненням — правоохоронці вивчають дії складу прикордонного наряду.
На Одещині під час спроби перетину кордону через кульове поранення загинув чоловік — ДПСУ призначила розслідування
На Одещині під час спроби незаконного перетину кордону загинув чоловік. Його знайшли з кульовим пораненням. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Так, під час переслідування порушників державного кордону на Одещині прикордонний наряд здійснив попереджувальні постріли. Незважаючи на вимогу зупинитися, чоловіки продовжили рух у бік кордону.

Одного з чоловіків було затримано під час подолання інженерних загороджень. Іншого — прикордонники виявили вже без ознак життя, з вогнепальним пораненням.

На місце події одразу прибули співробітники Нацполіції та ДБР, які розпочали невідкладні слідчі дії та вивчають дії прикордонного наряду.

Державна прикордонна служба України повідомила, що призначила службове розслідування та надає повне сприяння слідчим для встановлення всіх обставин інциденту.

