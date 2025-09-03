Даниил Гетманцев предлагает повысить минимальные пенсии до 4–4,5 тысяч гривен

Гетманцев анонсировал поправки к проекту Бюджета-2026: предлагает поднять минимальную пенсию до 4–4,5 тысяч грн за счет детенизации экономики.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости пересмотра размера пенсий для наиболее уязвимых категорий граждан.

«Задумайтесь: пенсия для людей с инвалидностью с детства сейчас составляет всего 2 361 грн. Неоднократно получаю вопросы от людей о том, как вообще можно выжить на такие выплаты. Их не хватает даже на элементарные потребности, а как купить жизненно необходимые лекарства?», — отметил он.

По его словам, в Украине более 380 тысяч человек получают пенсию меньше чем 3 тысячи гривен, а еще более трех миллионов — меньше чем 4 тысячи.

Гетманцев анонсировал подачу поправок к проекту Бюджета-2026, которыми будет предлагать установить минимальную пенсию на уровне 4–4,5 тысяч гривен. Источником финансирования он назвал детенизацию экономики: миллиарды гривен, выведенные из тени, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых украинцев.

