Даниил Гетманцев предлагает повысить минимальные пенсии до 4–4,5 тысяч гривен

08:49, 3 сентября 2025
Гетманцев анонсировал поправки к проекту Бюджета-2026: предлагает поднять минимальную пенсию до 4–4,5 тысяч грн за счет детенизации экономики.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости пересмотра размера пенсий для наиболее уязвимых категорий граждан.

«Задумайтесь: пенсия для людей с инвалидностью с детства сейчас составляет всего 2 361 грн. Неоднократно получаю вопросы от людей о том, как вообще можно выжить на такие выплаты. Их не хватает даже на элементарные потребности, а как купить жизненно необходимые лекарства?», — отметил он.

По его словам, в Украине более 380 тысяч человек получают пенсию меньше чем 3 тысячи гривен, а еще более трех миллионов — меньше чем 4 тысячи.

Гетманцев анонсировал подачу поправок к проекту Бюджета-2026, которыми будет предлагать установить минимальную пенсию на уровне 4–4,5 тысяч гривен. Источником финансирования он назвал детенизацию экономики: миллиарды гривен, выведенные из тени, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых украинцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в программе действий правительства запланировал внедрение новой модели пенсионной системы.

Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

