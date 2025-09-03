Данило Гетманцев пропонує підвищити мінімальні пенсії до 4–4,5 тисяч гривень

Гетманцев анонсував правки до проекту Бюджету-2026: пропонує підняти мінімальну пенсію до 4–4,5 тисяч грн за рахунок детінізації економіки.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність перегляду розміру пенсій для найвразливіших категорій громадян.

«Задумайтесь: пенсія для людей з інвалідністю з дитинства зараз складає лише 2 361 грн. Неодноразово отримую питання від людей про те, як можна взагалі вижити на такі виплати. Їх не вистачає навіть на елементарні потреби, а як купити життєво необхідні ліки?», — зазначив він.

За його словами, в Україні понад 380 тисяч осіб отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень, а ще більше трьох мільйонів — менше ніж 4 тисячі.

Гетманцев анонсував подання правок до проєкту Бюджету-2026, якими пропонуватиме встановити мінімальну пенсію на рівні 4–4,5 тисяч гривень. Джерелом фінансування він назвав детінізацію економіки: мільярди гривень, виведені з тіні, мають бути спрямовані на підтримку найуразливіших українців.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін у програмі дій уряду запланував запровадження нової моделі пенсійної системи.

