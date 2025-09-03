В Днепре будут судить брата и сестру, которые переправляли мужчин за границу за $16 тысяч

Правоохранители разоблачили «семейный бизнес» по организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Иллюстративное фото

В Днепре на скамью подсудимых попадут брат и сестра, которые организовали схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщила полиция региона.

По данным следствия, стоимость «услуги» составляла 16 тысяч долларов. Мужчины, желавшие покинуть Украину во время военного положения, должны были внести залог в размере 6 тысяч долларов.

Каждый участник группы выполнял свою роль: поиск клиентов, встречи и сопровождение при незаконном пересечении государственной границы.

Правоохранители задержали 40-летнего фигуранта во время получения залога в Днепре.

Следователи сообщили о подозрении мужчине и его 45-летней сестре по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

За такие действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

