Практика судів
  1. В Україні

У Дніпрі судитимуть брата і сестру, які переправляли чоловіків за кордон за $16 тисяч

17:22, 3 вересня 2025
Правоохоронці викрили «сімейний бізнес» з організації незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У Дніпрі судитимуть брата і сестру, які переправляли чоловіків за кордон за $16 тисяч
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі на лаву підсудних потрапить брат із сестрою, які організували схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила поліція регіону.

За даними слідства, вартість «послуги» становила 16 тисяч доларів. Чоловіки, які хотіли залишити Україну під час воєнного стану, мали сплатити завдаток у розмірі 6 тисяч доларів.

Кожен учасник групи виконував свою роль: пошук клієнтів, зустрічі та супровід під час незаконного перетину державного кордону.

Правоохоронці затримали 40-річного фігуранта під час отримання завдатку у Дніпрі.

Слідчі повідомили про підозру чоловікові та його 45-річній сестрі за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Дніпро обвинувальний акт мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва