У Дніпрі судитимуть брата і сестру, які переправляли чоловіків за кордон за $16 тисяч

Правоохоронці викрили «сімейний бізнес» з організації незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У Дніпрі на лаву підсудних потрапить брат із сестрою, які організували схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила поліція регіону.

За даними слідства, вартість «послуги» становила 16 тисяч доларів. Чоловіки, які хотіли залишити Україну під час воєнного стану, мали сплатити завдаток у розмірі 6 тисяч доларів.

Кожен учасник групи виконував свою роль: пошук клієнтів, зустрічі та супровід під час незаконного перетину державного кордону.

Правоохоронці затримали 40-річного фігуранта під час отримання завдатку у Дніпрі.

Слідчі повідомили про підозру чоловікові та його 45-річній сестрі за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

