Счетная палата начала финансовый аудит Министерства иностранных дел

Счетная палата сообщила о начале финансового аудита Министерства иностранных дел Украины.

В ходе этого аудита будут оцениваться правильность ведения, полнота учета и достоверность консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности министерства за 2025 год. Аудиторы также выяснят, отражает ли такая отчетность во всех существенных аспектах объективное и достоверное финансовое состояние министерства, результаты его деятельности и денежные потоки за год.

«Результаты финансового аудита Министерства иностранных дел Украины будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности государства, улучшению качества финансовой информации, которую формирует МИД, и, в свою очередь, выполнению требований евроинтеграции», – заявили в Счетной палате.

К проведению контрольного мероприятия привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики.

Ответственный за аудит – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Отчет о результатах аудита планируется обнародовать в июне 2026 года.

