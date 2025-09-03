Счетная палата начала финансовый аудит Министерства иностранных дел

Счетная палата сообщила о начале финансового аудита Министерства иностранных дел Украины.
В ходе этого аудита будут оцениваться правильность ведения, полнота учета и достоверность консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности министерства за 2025 год. Аудиторы также выяснят, отражает ли такая отчетность во всех существенных аспектах объективное и достоверное финансовое состояние министерства, результаты его деятельности и денежные потоки за год.
«Результаты финансового аудита Министерства иностранных дел Украины будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности государства, улучшению качества финансовой информации, которую формирует МИД, и, в свою очередь, выполнению требований евроинтеграции», – заявили в Счетной палате.
К проведению контрольного мероприятия привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики.
Ответственный за аудит – член Счетной палаты Кирилл Клименко.
Отчет о результатах аудита планируется обнародовать в июне 2026 года.
