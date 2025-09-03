Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата начала финансовый аудит Министерства иностранных дел

15:56, 3 сентября 2025
Во время аудита будут оцениваться правильность ведения, полнота учета и достоверность консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности МИД за 2025 год.
Счетная палата начала финансовый аудит Министерства иностранных дел
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила о начале финансового аудита Министерства иностранных дел Украины.

В ходе этого аудита будут оцениваться правильность ведения, полнота учета и достоверность консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности министерства за 2025 год. Аудиторы также выяснят, отражает ли такая отчетность во всех существенных аспектах объективное и достоверное финансовое состояние министерства, результаты его деятельности и денежные потоки за год.

«Результаты финансового аудита Министерства иностранных дел Украины будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности государства, улучшению качества финансовой информации, которую формирует МИД, и, в свою очередь, выполнению требований евроинтеграции», – заявили в Счетной палате.

К проведению контрольного мероприятия привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики.

Ответственный за аудит – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Отчет о результатах аудита планируется обнародовать в июне 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео