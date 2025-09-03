Практика судів
Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Міністерства закордонних справ

15:56, 3 вересня 2025
Під час аудиту оцінюватимуть правильність ведення, повноту обліку та достовірність консолідованої фінансової і зведеної бюджетної звітності МЗС за 2025 рік.
Фото: Shutterstock
Рахункова палата повідомила про початок фінансового аудиту Міністерства закордонних справ України.

Під час цього аудиту оцінюватимуть правильність ведення, повноту обліку та достовірність консолідованої фінансової і зведеної бюджетної звітності міністерства за 2025 рік. Аудитори також зʼясують чи така звітність демонструє у всіх суттєвих аспектах об’єктивний і достовірний фінансовий стан міністерства, результатів його діяльності, грошових потоків за рік.

«Результати фінансового аудиту Міністерства закордонних справ України сприятимуть підвищенню прозорості та підзвітності держави, поліпшенню якості фінансової інформації, яку формує МЗС та, в свою чергу, виконанню вимог євроінтеграції», - заявили у Рахунковій палаті.

До здійснення контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки.

Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Кирило Клименко.

Звіт про результати аудиту планується оприлюднити у червні 2026 року.

МЗС Рахункова палата

