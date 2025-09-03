Практика судов
Я думал, что войну в Украине будет проще завершить, — Дональд Трамп

20:02, 3 сентября 2025
Американский лидер заявил, что война — дело нелегкое и непредсказуемое.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал быстро завершить войну в Украине. Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Я думал, что войну в Украине будет проще завершить», — сказал он.

Американский лидер также добавил, что война — дело нелегкое и непредсказуемое, но «это будет сделано».

Ранее Трамп заявил, что Путин «знает его позицию» и если он примет неправильное решение, то будут последствия.

