Я думал, что войну в Украине будет проще завершить, — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал быстро завершить войну в Украине. Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
«Я думал, что войну в Украине будет проще завершить», — сказал он.
Американский лидер также добавил, что война — дело нелегкое и непредсказуемое, но «это будет сделано».
Ранее Трамп заявил, что Путин «знает его позицию» и если он примет неправильное решение, то будут последствия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.