Я думав, що війну в Україні буде простіше завершити, — Дональд Трамп

Американський лідер заявив, що війна — справа нелегка і непередбачувана.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховував швидко завершити війну в Україні. Про це він сказав в ході зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Я думав, що війну в Україні буде простіше завершити», - сказав він.

Американський лідер також додав, що війна - справа нелегка і непередбачувана, але «це буде зроблено».

Раніше Трамп заявив, що Путін «знає його позицію» і якщо він ухвалить неправильне рішення, то будуть наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.