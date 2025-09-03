Руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления Украины провел первое заседание

Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбор администратора и инвестиционного советника.

Руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления 3 сентября провел первое заседание. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это ключевой орган управления, в состав которого вошли по три представителя от Украины и США. Американская сторона делегировала министра финансов Скотта Бессента, главного инвестиционного директора DFC Коннора Коулмена, вице-президента и генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббинса», — заявила она.

По словам Свириденко, следующий шаг — определение проектов для первых пилотных инвестиций, в сентябре этот вопрос обсудят с коллегами из DFC во время их визита в Киев.

«Как мы неоднократно отмечали, американские инвестиции могут быть гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в Украине», — добавила глава правительства.

Ранее Правительство делегировало представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления.

