Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання

Керівна рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника

Керівна ради Інвестиційного фонду відбудови 3 вересня провела перше засідання. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США. Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса», - заявила вона.

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

За словами Свириденко, наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва.

«Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні», - додала очільниця уряду.

Раніше Кабінет Міністрів України призначив представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

