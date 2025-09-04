В Одесской области арестовали подозреваемую в совершении теракта в Измаиле

1 сентября подозреваемая установила устройство в лесополосе в Измаиле.

В Одесской области судом взята под стражу без права на залог 28-летняя женщина, которую подозревают в совершении террористического акта. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что 1 сентября подозреваемая установила устройство в лесополосе в Измаиле и активировала его.

В результате взрыва пострадал 23-летний местный житель, который получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован.

Впоследствии подозреваемая была задержана. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

