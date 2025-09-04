На Одещині заарештували підозрювану у вчиненні теракту в Ізмаїлі

1 вересня підозрювана встановила пристрій у лісосмузі в Ізмаїлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині судом взято під варту без права на заставу 28-річну жінку, яку підозрюють у вчиненні терористичного акту. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що 1 вересня підозрювана встановила пристрій у лісосмузі в Ізмаїлі та активувала його.

Унаслідок вибуху постраждав 23-річний місцевий житель, який отримав численні осколкові поранення та був госпіталізований.

Згодом підозрювану затримали. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.