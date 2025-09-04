КХС ВС сообщил о наличии вакантной должности

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда появилась вакансия помощника судьи. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
«Так что если вы хотите присоединиться к работе в нашем коллективе, обладаете глубокими знаниями хозяйственного права и процесса, уверенно ориентируетесь в правовых выводах Верховного Суда и умеете анализировать судебную практику и научные источники – присылайте свои резюме и мотивационные письма на электронную почту: [email protected]», – заявили в ВС.
Требования к кандидатам на должность:
– гражданство Украины;
– свободное владение государственным языком;
– профессиональный стаж в сфере права не менее трех лет.
