КХС ВС сообщил о наличии вакантной должности

КХС ВС ищет помощника судьи.

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда появилась вакансия помощника судьи. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

«Так что если вы хотите присоединиться к работе в нашем коллективе, обладаете глубокими знаниями хозяйственного права и процесса, уверенно ориентируетесь в правовых выводах Верховного Суда и умеете анализировать судебную практику и научные источники – присылайте свои резюме и мотивационные письма на электронную почту: [email protected]», – заявили в ВС.

Требования к кандидатам на должность:

– гражданство Украины;

– свободное владение государственным языком;

– профессиональный стаж в сфере права не менее трех лет.

