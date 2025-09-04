КГС ВС повідомив про наявність вакантної посади

КГС ВС шукає помічника судді.

У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду зʼявилася вакансія помічника судді. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

«Тож якщо ви маєте бажання долучитися до роботи в нашому колективі, володієте ґрунтовними знаннями господарського права й процесу, впевнено орієнтуєтесь у правових висновках Верховного Суду та вмієте аналізувати судову практику й наукові джерела – надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на електронну пошту: [email protected]», - заявили у ВС.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– громадянство України;

– вільне володіння державною мовою;

– професійний стаж у сфері права не менше трьох років.

