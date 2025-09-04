Практика судів
  1. В Україні
  2. / Верховний Суд

КГС ВС повідомив про наявність вакантної посади

11:12, 4 вересня 2025
КГС ВС шукає помічника судді.
КГС ВС повідомив про наявність вакантної посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду зʼявилася вакансія помічника судді. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

«Тож якщо ви маєте бажання долучитися до роботи в нашому колективі, володієте ґрунтовними знаннями господарського права й процесу, впевнено орієнтуєтесь у правових висновках Верховного Суду та вмієте аналізувати судову практику й наукові джерела – надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на електронну пошту: [email protected]», - заявили у ВС.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– громадянство України;

– вільне володіння державною мовою;

– професійний стаж у сфері права не менше трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд КГС ВС вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

Верховна Рада провалила закон про нагляд Кабміну за законністю рішень місцевого самоврядування

За цим законом пропонувалося скасовувати правочини, вчинені на основі актів органів місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео