КСУ проверит на конституционность отдельные предписания закона о судоустройстве и статусе судей

Автор ходатайства считает, что некоторые законодательные предписания являются неконституционными, поскольку нарушают принципы недопустимости дискриминации, единства статуса судей и конституционные гарантии их независимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Цвиркуна Юрия Ивановича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания 3 сентября судья-докладчик по делу Галина Юровская отметила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие частям первой, второй статьи 8, части второй статьи 19, частям первой, второй статьи 24, частям первой и четвертой статьи 41, части первой статьи 126 Конституции Украины пункт 14-3 и абзацы первый, второй пункта 14-4 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями (далее – Закон).

Обосновывая конституционную жалобу, автор ходатайства считает, что эти законодательные предписания являются неконституционными, поскольку нарушают принципы недопустимости дискриминации, единства статуса судей и конституционные гарантии их независимости.

Судья-докладчик также сообщила, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения она направила запросы в Правовой департамент Секретариата Суда, органы государственной власти и учреждения высшего образования с просьбой выразить позиции по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

Суд исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения.

На пленарном заседании присутствовал субъект права на конституционную жалобу Юрий Цвиркун.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.