Практика судов
  1. В Украине

КСУ проверит на конституционность отдельные предписания закона о судоустройстве и статусе судей

14:36, 4 сентября 2025
Автор ходатайства считает, что некоторые законодательные предписания являются неконституционными, поскольку нарушают принципы недопустимости дискриминации, единства статуса судей и конституционные гарантии их независимости.
КСУ проверит на конституционность отдельные предписания закона о судоустройстве и статусе судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Цвиркуна Юрия Ивановича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания 3 сентября судья-докладчик по делу Галина Юровская отметила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие частям первой, второй статьи 8, части второй статьи 19, частям первой, второй статьи 24, частям первой и четвертой статьи 41, части первой статьи 126 Конституции Украины пункт 14-3 и абзацы первый, второй пункта 14-4 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями (далее – Закон).

Обосновывая конституционную жалобу, автор ходатайства считает, что эти законодательные предписания являются неконституционными, поскольку нарушают принципы недопустимости дискриминации, единства статуса судей и конституционные гарантии их независимости.

Судья-докладчик также сообщила, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения она направила запросы в Правовой департамент Секретариата Суда, органы государственной власти и учреждения высшего образования с просьбой выразить позиции по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

Суд исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения.

На пленарном заседании присутствовал субъект права на конституционную жалобу Юрий Цвиркун.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді