Практика судів
  1. В Україні

КСУ перевірить на конституційність окремі приписи закону про судоустрій і статус суддів

14:36, 4 вересня 2025
Автор клопотання вважає, що деякі законодавчі приписи є неконституційними, оскільки порушують принципи недопустимості дискримінації, єдності статусу суддів та конституційні гарантії їх незалежності.
КСУ перевірить на конституційність окремі приписи закону про судоустрій і статус суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Цвіркуна Юрія Івановича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання  3 вересня суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 24, частинам першій та четвертій статті 41, частині першій статті 126 Конституції України пункт 14-3 та абзаци перший, другий пункту 14-4 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII зі змінами (далі – Закон).

Обґрунтовуючи конституційну скаргу, автор клопотання вважає, що ці законодавчі приписи є неконституційними, оскільки порушують принципи недопустимості дискримінації, єдності статусу суддів та конституційні гарантії їх незалежності.

Суддя-доповідач також повідомила, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення вона направила запити до Правового департаменту Секретаріату Суду, органів державної влади та закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Юрій Цвіркун.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд КСУ закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео