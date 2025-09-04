КСУ перевірить на конституційність окремі приписи закону про судоустрій і статус суддів

Автор клопотання вважає, що деякі законодавчі приписи є неконституційними, оскільки порушують принципи недопустимості дискримінації, єдності статусу суддів та конституційні гарантії їх незалежності.

Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Цвіркуна Юрія Івановича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання 3 вересня суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 24, частинам першій та четвертій статті 41, частині першій статті 126 Конституції України пункт 14-3 та абзаци перший, другий пункту 14-4 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII зі змінами (далі – Закон).

Обґрунтовуючи конституційну скаргу, автор клопотання вважає, що ці законодавчі приписи є неконституційними, оскільки порушують принципи недопустимості дискримінації, єдності статусу суддів та конституційні гарантії їх незалежності.

Суддя-доповідач також повідомила, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення вона направила запити до Правового департаменту Секретаріату Суду, органів державної влади та закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Юрій Цвіркун.

