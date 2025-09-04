В отчетности раскрыты данные о внесенных средствах залога — ВАКС начал выполнять рекомендации Счетной палаты

Счетная палата установила, что финансовая и бюджетная отчетность ВАКС достоверно отражает финансовое состояние суда, однако были выявлены некоторые недостатки.

Счетная палата сообщила, что во исполнение рекомендаций, предоставленных по результатам первого финансового аудита Высшего антикоррупционного суда, обеспечено раскрытие во финансовой отчетности внесенных средств залога. Об этом информирует официальный сайт Счетной палаты.

«Во время этого аудита Счетная палата установила, что финансовая и бюджетная отчетность ВАКС в целом достоверно отражает финансовое состояние суда.

Однако были выявлены и недостатки в части учета основных средств, начисленного износа, денежных средств и текущих обязательств. В частности, не урегулирован учет средств залога, внесенного по процессуальному решению суда подозреваемыми, обвиняемыми или другими лицами», — говорится в заявлении.

Так, более 3,6 млрд грн залоговых средств, учитываемых на депозитных счетах ВАКС, отражены в отчетности учреждения как его денежные активы и текущие обязательства. При этом такие средства не соответствуют критериям признания активов и обязательств в понимании действующих национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе: они не являются ресурсами, которые контролирует ВАКС, и не могут быть использованы для получения экономической выгоды, подчеркнула Счетная палата.

Во исполнение рекомендаций аудиторов ВАКС в Пояснительной записке к финансовой и бюджетной отчетности за I полугодие 2025 года раскрыл информацию о средствах, внесенных в виде залога, которая ранее не указывалась.

Также ВАКС начал выполнять еще семь рекомендаций Счетной палаты. В частности, запланирована инвентаризация операций по депозитным счетам и имущества, а также совершенствование учетной политики.

Счетная палата добавила, что продолжает мониторинг и анализ состояния выполнения предоставленных объектам контроля рекомендаций и будет информировать общественность о результатах.

