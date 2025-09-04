У звітності розкрито дані про внесені кошти застави — ВАКС розпочав виконання рекомендацій Рахункової палати

Рахункова палата встановила, що фінансова та бюджетна звітність ВАКС достовірно відображає фінансовий стан суду, але були виявлені деякі недоліки.

Рахункова палати повідомила, що на виконання рекомендацій, наданих за результатами першого фінансового аудиту Вищого антикорупційного суду, забезпечено розкриття у фінансовій звітності внесених коштів застави. Про це інформує офіційний сайт Рахункової палати.

«Під час цього аудиту Рахункова палата встановила, що фінансова та бюджетна звітність ВАКС загалом достовірно відображає фінансовий стан суду.

Однак було виявлено й недоліки в частині обліку основних засобів, нарахованого зносу, грошових коштів і поточних зобов’язань. Зокрема, не врегульовано облік коштів застави, внесеної за процесуальним рішенням суду підозрюваними, обвинуваченими або іншими особами», - йдеться у заяві.

Так, понад 3,6 млрд грн заставних коштів, що обліковуються на депозитних рахунках ВАКС, відображено у звітності інституції як її грошові активи і поточні зобов’язання. При цьому, такі кошти не відповідають критеріям визнання активів і зобов’язань у розумінні чинних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: вони не є ресурсами, які контролює ВАКС, і не можуть бути використані для отримання економічної вигоди, підкреслила Рахункова палата.

На виконання рекомендацій аудиторів ВАКС у Пояснювальній записці до фінансової та бюджетної звітності за І півріччя 2025 року розкрив інформацію про кошти, внесені у вигляді застави, яка раніше не зазначалася.

Також ВАКС розпочав виконання ще семи рекомендацій Рахункової палати. Зокрема, заплановано інвентаризацію операцій за депозитними рахунками та майна, а також удосконалення облікової політики.

Рахункова палата додала, що продовжує моніторинг і аналіз стану виконання наданих об’єктам контролю рекомендацій та інформуватиме громадськість про їх результати.

