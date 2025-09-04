Окончательный вклад США в гарантии безопасности Украины будет определен в ближайшие недели, – Макрон

Франция и Украина обсудили детали международной поддержки в Париже.

Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет окончательно определен вклад Соединенных Штатов Америки в обеспечение гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Париже.

«В ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в этой коалиции», – отметил Макрон, комментируя результаты встреч, направленных на укрепление международной поддержки Украины.

