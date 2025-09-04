Остаточний внесок США у гарантії безпеки України буде визначено найближчими тижнями, – Макрон

Франція та Україна обговорили деталі міжнародної підтримки в Парижі.

Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими тижнями буде остаточно визначено внесок Сполучених Штатів Америки у забезпечення гарантій безпеки для України. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками переговорів у Парижі.

«У найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цій коаліції», – зазначив Макрон, коментуючи результати зустрічей, спрямованих на зміцнення міжнародної підтримки України.

