Стратегический инвестиционный совет одобрил Единый проектный портфель на 2026 год

20:16, 4 сентября 2025
149 инициатив на 11,4 трлн грн направлены на инфраструктуру, энергетику и здравоохранение.
Стратегический инвестиционный совет Украины одобрил Единый проектный портфель публичных инвестиций (ЕПП) на 2026 год, который включает 149 инициатив – 60 программ и 89 проектов – с общей ориентировочной стоимостью 11,4 триллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В портфель вошли 75 инициатив, продолжающихся с 2025 года, с дополнительной стоимостью около 1 триллиона гривен, а также 74 новые инициативы, представленные впервые, на сумму примерно 10,4 триллиона гривен. Указанные суммы отражают общую сметную стоимость проектов, а не только финансирование на 2026 год. ЕПП создает основу для полного или частичного финансирования инициатив из государственного бюджета в 2026 году и в последующих бюджетных периодах.

Ключевые приоритеты портфеля сосредоточены на обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, непрерывности базовых услуг для населения и логистики для экономики. Распределение инициатив по направлениям:

  • Муниципальная инфраструктура и услуги (Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры) – 40 инициатив (26 программ, 14 проектов);
  • Транспорт (Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры) – 39 инициатив (6 программ, 33 проекта);
  • Энергетика (Министерство энергетики) – 25 проектов;
  • Здравоохранение (Министерство здравоохранения) – 22 инициативы (11 программ, 11 проектов);
  • Образование и наука (Министерство образования и науки) – 10 инициатив (8 программ, 2 проекта);
  • Жилище (Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры) – 4 программы;
  • Социальная сфера (Министерство социальной политики) – 4 инициативы (2 программы, 2 проекта);
  • Окружающая среда (Министерство экономики) – 2 программы;
  • Публичные услуги и цифровизация (Министерство цифровой трансформации) – 1 программа;
  • Публичные финансы (Министерство финансов) – 1 проект;
  • Правовая деятельность и судопроизводство (Министерство юстиции) – 1 проект.

Новые инициативы прошли тщательную экспертную оценку тремя центральными органами власти:

  • Министерство экономики оценивало стратегическое соответствие и экономическое обоснование, включая экологические аспекты;
  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры проверяло соответствие Государственной стратегии регионального развития;
  • Министерство финансов анализировало финансовое обоснование.

Реализация проектов и программ в рамках ЕПП осуществляется по принципу полного жизненного цикла – от подготовки и внедрения до эксплуатации и завершения. Все инициативы учитывают сквозные государственные приоритеты, такие как энергоэффективность, адаптация к изменению климата, гендерное равенство и безбарьерность. Для инициатив, продолжавшихся в 2025 году, применен переходный подход, который предусматривает только проверку стратегического соответствия и отчетности.

