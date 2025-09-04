Стратегический инвестиционный совет одобрил Единый проектный портфель на 2026 год

Стратегический инвестиционный совет Украины одобрил Единый проектный портфель публичных инвестиций (ЕПП) на 2026 год, который включает 149 инициатив – 60 программ и 89 проектов – с общей ориентировочной стоимостью 11,4 триллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
В портфель вошли 75 инициатив, продолжающихся с 2025 года, с дополнительной стоимостью около 1 триллиона гривен, а также 74 новые инициативы, представленные впервые, на сумму примерно 10,4 триллиона гривен. Указанные суммы отражают общую сметную стоимость проектов, а не только финансирование на 2026 год. ЕПП создает основу для полного или частичного финансирования инициатив из государственного бюджета в 2026 году и в последующих бюджетных периодах.
Ключевые приоритеты портфеля сосредоточены на обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, непрерывности базовых услуг для населения и логистики для экономики. Распределение инициатив по направлениям:
Новые инициативы прошли тщательную экспертную оценку тремя центральными органами власти:
Реализация проектов и программ в рамках ЕПП осуществляется по принципу полного жизненного цикла – от подготовки и внедрения до эксплуатации и завершения. Все инициативы учитывают сквозные государственные приоритеты, такие как энергоэффективность, адаптация к изменению климата, гендерное равенство и безбарьерность. Для инициатив, продолжавшихся в 2025 году, применен переходный подход, который предусматривает только проверку стратегического соответствия и отчетности.
