Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік

Стратегічна інвестиційна рада України схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 2026 рік, який включає 149 ініціатив – 60 програм і 89 проектів – із загальною орієнтовною вартістю 11,4 трильйона гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
До портфеля увійшли 75 ініціатив, що продовжуються з 2025 року, з додатковою вартістю близько 1 трильйона гривень, а також 74 нові ініціативи, подані вперше, на суму приблизно 10,4 трильйона гривень. Зазначені суми відображають загальну кошторисну вартість проєктів, а не лише фінансування на 2026 рік. ЄПП створює основу для повного або часткового фінансування ініціатив із державного бюджету в 2026 році та в наступних бюджетних періодах.
Ключові пріоритети портфеля зосереджені на забезпеченні стійкості критичної інфраструктури, безперервності базових послуг для населення та логістики для економіки. Розподіл ініціатив за напрямами:
Нові ініціативи пройшли ретельну експертну оцінку трьома центральними органами влади:
Реалізація проектів і програм у межах ЄПП здійснюється за принципом повного життєвого циклу – від підготовки та впровадження до експлуатації та завершення. Усі ініціативи враховують наскрізні державні пріоритети, такі як енергоефективність, адаптація до зміни клімату, гендерна рівність і безбар’єрність. Для ініціатив, що тривали у 2025 році, застосовано перехідний підхід, який передбачає лише перевірку стратегічної відповідності та звітності.
