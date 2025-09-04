Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік

149 ініціатив на 11,4 трлн грн спрямовані на інфраструктуру, енергетику та охорону здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стратегічна інвестиційна рада України схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 2026 рік, який включає 149 ініціатив – 60 програм і 89 проектів – із загальною орієнтовною вартістю 11,4 трильйона гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

До портфеля увійшли 75 ініціатив, що продовжуються з 2025 року, з додатковою вартістю близько 1 трильйона гривень, а також 74 нові ініціативи, подані вперше, на суму приблизно 10,4 трильйона гривень. Зазначені суми відображають загальну кошторисну вартість проєктів, а не лише фінансування на 2026 рік. ЄПП створює основу для повного або часткового фінансування ініціатив із державного бюджету в 2026 році та в наступних бюджетних періодах.

Ключові пріоритети портфеля зосереджені на забезпеченні стійкості критичної інфраструктури, безперервності базових послуг для населення та логістики для економіки. Розподіл ініціатив за напрямами:

Муніципальна інфраструктура та послуги (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 40 ініціатив (26 програм, 14 проєктів);

(Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 40 ініціатив (26 програм, 14 проєктів); Транспорт (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 39 ініціатив (6 програм, 33 проєкти);

(Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 39 ініціатив (6 програм, 33 проєкти); Енергетика (Міністерство енергетики) – 25 проєктів;

(Міністерство енергетики) – 25 проєктів; Охорона здоров’я (Міністерство охорони здоров’я) – 22 ініціативи (11 програм, 11 проєктів);

(Міністерство охорони здоров’я) – 22 ініціативи (11 програм, 11 проєктів); Освіта і наука (Міністерство освіти і науки) – 10 ініціатив (8 програм, 2 проєкти);

(Міністерство освіти і науки) – 10 ініціатив (8 програм, 2 проєкти); Житло (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 4 програми;

(Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 4 програми; Соціальна сфера (Міністерство соціальної політики) – 4 ініціативи (2 програми, 2 проєкти);

(Міністерство соціальної політики) – 4 ініціативи (2 програми, 2 проєкти); Довкілля (Міністерство економіки) – 2 програми;

(Міністерство економіки) – 2 програми; Публічні послуги та цифровізація (Міністерство цифрової трансформації) – 1 програма;

(Міністерство цифрової трансформації) – 1 програма; Публічні фінанси (Міністерство фінансів) – 1 проєкт;

(Міністерство фінансів) – 1 проєкт; Правова діяльність та судочинство (Міністерство юстиції) – 1 проєкт.

Нові ініціативи пройшли ретельну експертну оцінку трьома центральними органами влади:

Міністерство економіки оцінювало стратегічну відповідність і економічне обґрунтування, включаючи екологічні аспекти;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури перевіряло відповідність Державній стратегії регіонального розвитку;

Міністерство фінансів аналізувало фінансове обґрунтування.

Реалізація проектів і програм у межах ЄПП здійснюється за принципом повного життєвого циклу – від підготовки та впровадження до експлуатації та завершення. Усі ініціативи враховують наскрізні державні пріоритети, такі як енергоефективність, адаптація до зміни клімату, гендерна рівність і безбар’єрність. Для ініціатив, що тривали у 2025 році, застосовано перехідний підхід, який передбачає лише перевірку стратегічної відповідності та звітності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.