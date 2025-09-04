Практика судів
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік

20:16, 4 вересня 2025
149 ініціатив на 11,4 трлн грн спрямовані на інфраструктуру, енергетику та охорону здоров’я.
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік
Стратегічна інвестиційна рада України схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 2026 рік, який включає 149 ініціатив – 60 програм і 89 проектів – із загальною орієнтовною вартістю 11,4 трильйона гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

До портфеля увійшли 75 ініціатив, що продовжуються з 2025 року, з додатковою вартістю близько 1 трильйона гривень, а також 74 нові ініціативи, подані вперше, на суму приблизно 10,4 трильйона гривень. Зазначені суми відображають загальну кошторисну вартість проєктів, а не лише фінансування на 2026 рік. ЄПП створює основу для повного або часткового фінансування ініціатив із державного бюджету в 2026 році та в наступних бюджетних періодах.

Ключові пріоритети портфеля зосереджені на забезпеченні стійкості критичної інфраструктури, безперервності базових послуг для населення та логістики для економіки. Розподіл ініціатив за напрямами:

  • Муніципальна інфраструктура та послуги (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 40 ініціатив (26 програм, 14 проєктів);
  • Транспорт (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 39 ініціатив (6 програм, 33 проєкти);
  • Енергетика (Міністерство енергетики) – 25 проєктів;
  • Охорона здоров’я (Міністерство охорони здоров’я) – 22 ініціативи (11 програм, 11 проєктів);
  • Освіта і наука (Міністерство освіти і науки) – 10 ініціатив (8 програм, 2 проєкти);
  • Житло (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) – 4 програми;
  • Соціальна сфера (Міністерство соціальної політики) – 4 ініціативи (2 програми, 2 проєкти);
  • Довкілля (Міністерство економіки) – 2 програми;
  • Публічні послуги та цифровізація (Міністерство цифрової трансформації) – 1 програма;
  • Публічні фінанси (Міністерство фінансів) – 1 проєкт;
  • Правова діяльність та судочинство (Міністерство юстиції) – 1 проєкт.

Нові ініціативи пройшли ретельну експертну оцінку трьома центральними органами влади:

  • Міністерство економіки оцінювало стратегічну відповідність і економічне обґрунтування, включаючи екологічні аспекти;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури перевіряло відповідність Державній стратегії регіонального розвитку;
  • Міністерство фінансів аналізувало фінансове обґрунтування.

Реалізація проектів і програм у межах ЄПП здійснюється за принципом повного життєвого циклу – від підготовки та впровадження до експлуатації та завершення. Усі ініціативи враховують наскрізні державні пріоритети, такі як енергоефективність, адаптація до зміни клімату, гендерна рівність і безбар’єрність. Для ініціатив, що тривали у 2025 році, застосовано перехідний підхід, який передбачає лише перевірку стратегічної відповідності та звітності.

Мінфін

