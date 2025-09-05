В Одесской области мужчина, который должен был ехать на ВЛК, угнал служебный автомобиль ТЦК — его будут судить

В Одесской области мужчина спонтанно угнал авто ТЦК по дороге на ВЛК, а теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Одесской области предстанет перед судом мужчина, который незаконно завладел служебным автомобилем ТЦК. Он совершил преступление неожиданно для себя, когда должен был ехать проходить ВЛК. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, событие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.

43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование на ВЛК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал прочь.

Машину злоумышленник оставил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами.

Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.

Следователи выдвинули фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.