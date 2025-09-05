Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области мужчина, который должен был ехать на ВЛК, угнал служебный автомобиль ТЦК — его будут судить

13:58, 5 сентября 2025
В Одесской области мужчина спонтанно угнал авто ТЦК по дороге на ВЛК, а теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Одесской области мужчина, который должен был ехать на ВЛК, угнал служебный автомобиль ТЦК — его будут судить
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области предстанет перед судом мужчина, который незаконно завладел служебным автомобилем ТЦК. Он совершил преступление неожиданно для себя, когда должен был ехать проходить ВЛК. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, событие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.

43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование на ВЛК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал прочь.

Машину злоумышленник оставил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами.

Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.

Следователи выдвинули фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция полиция Одесса обвинительный акт ТЦК ВВК авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді