На Одещині чоловік, який мав їхати на ВЛК, викрав службове авто ТЦК — його судитимуть

13:58, 5 вересня 2025
На Одещині чоловік спонтанно викрав авто ТЦК дорогою на ВЛК, а тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
На Одещині постане перед судом чоловік, який незаконно заволодів службовим автомобілем ТЦК.  Він скоїв злочин несподівано для себе, коли мав їхати проходити ВЛК. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, подія сталася у серпні в одному з населених пунктів Одеського району.

43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами.

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.

Максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

