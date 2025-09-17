В Канаде украинских мужчин заставляют доказывать, что они не уклонисты — СМИ

От украинцев в Канаде требуют справки об освобождении от военной службы.

Фото: today.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Канаде мужчинам из Украины, которые подали документы на постоянное проживание, приходят письма от Министерства иммиграции, в которых их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы. Об этом сообщает ТСН.

«Многие украинцы — мужчины, которые подались на постоянное проживание в Канаде, получают «письма счастья» — Procedural fairness letter от Министерства иммиграции Канады (IRCC), в котором офицер просит предоставить официальную справку, что мужчина был освобожден от военной службы и не призывался во время войны», — говорится в сообщении.

Письмо было направлено после того, как заявитель предварительно предоставил ответ на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался. Но этого не устроило канадского иммиграционного офицера.

В письме указывается, что «в Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Хотя призыв в Украине был отменен в 2012 году, его восстановили в 2014 году. После российского вторжения 2022 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели освобождения, были обязаны зарегистрироваться в местных военкоматах и пройти медосмотр для возможной службы. Согласно вашей Анкете А (форма IMM5669), вы указали, что проживали и работали в Украине после достижения 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране в период обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом».

Отмечается, что на предоставление документов и ответ отводится 7 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий..