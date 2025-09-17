Практика судов
В Канаде украинских мужчин заставляют доказывать, что они не уклонисты — СМИ

21:13, 17 сентября 2025
От украинцев в Канаде требуют справки об освобождении от военной службы.
В Канаде украинских мужчин заставляют доказывать, что они не уклонисты — СМИ
Фото: today.ua
В Канаде мужчинам из Украины, которые подали документы на постоянное проживание, приходят письма от Министерства иммиграции, в которых их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы. Об этом сообщает ТСН.

«Многие украинцы — мужчины, которые подались на постоянное проживание в Канаде, получают «письма счастья» — Procedural fairness letter от Министерства иммиграции Канады (IRCC), в котором офицер просит предоставить официальную справку, что мужчина был освобожден от военной службы и не призывался во время войны», — говорится в сообщении.

Письмо было направлено после того, как заявитель предварительно предоставил ответ на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался. Но этого не устроило канадского иммиграционного офицера.

В письме указывается, что «в Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Хотя призыв в Украине был отменен в 2012 году, его восстановили в 2014 году. После российского вторжения 2022 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели освобождения, были обязаны зарегистрироваться в местных военкоматах и пройти медосмотр для возможной службы. Согласно вашей Анкете А (форма IMM5669), вы указали, что проживали и работали в Украине после достижения 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране в период обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом».

Отмечается, что на предоставление документов и ответ отводится 7 дней.

Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

