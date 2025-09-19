В ГП Минюста заявили, что никакие «посторонние лица» не имеют доступа к Системе е-Нотариата

В то же время в ГП НАИС не упомянули, были ли использованы оригиналы документов при тестировании е-нотариата и какие обязательства по соблюдению тайны взяли на себя разработчики системы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГП Минюста сообщили, что посторонние лица не имеют доступа к Системе е-Нотариата.

В «НАИС» уточнили, что работать в тестовой среде могут только:

технический администратор;

действующие нотариусы, внесённые в Единый реестр нотариусов Украины и уполномоченные на работу с соответствующими реестрами.

При этом представители Минюста, его региональных подразделений и другие посторонние пользователи доступа к системе не имеют.

Авторизация нотариусов осуществляется исключительно с использованием:

личного логина;

пароля;

квалифицированной электронной подписи (КЭП) на защищённом носителе.

Технический администратор имеет доступ только для обеспечения работы и защиты системы и строго соблюдает требования законодательства по:

регистрации событий доступа;

контролю и сохранению действий пользователей;

мониторингу инцидентов кибербезопасности.

В то же время в ГП НАИС не уточнили, использовались ли оригиналы документов при тестировании е-Нотариата и какие обязательства по соблюдению тайны взяли на себя разработчики системы.

Напомним, ранее Нотариальная палата обратила внимание, что в ходе цифровизации нотариата Министерством цифровой трансформации и тестирования системы е-Нотариата были выявлены факты наличия в тестовой версии скопированных на определённую дату всех данных о доверенностях, завещаниях, документах, зарегистрированных в Едином реестре доверенностей и Наследственном реестре.

«Так, все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры на определённую дату, стали доступны всем тестировщикам (нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия, сотрудникам территориальных органов, вовлечённым в тестирование системы или занимающимся его организацией, широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников)», — заявили в НПУ.

В ответ Минюст подчеркнул, что «доступ к системе е-Нотариат имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей повседневной деятельности», и напомнил, что «обязанность соблюдения нотариальной тайны распространяется на нотариусов вне зависимости от того, идёт ли речь о промышленной или тестовой среде».

Однако 19 сентября НПУ отметила, что необходимо чётко разграничивать совершение нотариусом нотариальных действий и работу с электронными реестрами от тестирования программного продукта, не введённого в промышленную эксплуатацию, а также отделять тестирование программного продукта от обучения в базах данных, имеющих официальный статус электронных реестров.

Передача информации из Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей в тестовую среду системы е-Нотариата — программного продукта, который не внедрён в промышленную эксплуатацию, — содержит признаки нарушения нотариальной тайны. Об этом заявила Нотариальная палата, выразившая правовую позицию о разграничении работы нотариусов в промышленной и тестовой средах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.