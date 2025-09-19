Практика судов
  1. В Украине

В ГП Минюста заявили, что никакие «посторонние лица» не имеют доступа к Системе е-Нотариата

17:11, 19 сентября 2025
В то же время в ГП НАИС не упомянули, были ли использованы оригиналы документов при тестировании е-нотариата и какие обязательства по соблюдению тайны взяли на себя разработчики системы.
В ГП Минюста заявили, что никакие «посторонние лица» не имеют доступа к Системе е-Нотариата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГП Минюста сообщили, что посторонние лица не имеют доступа к Системе е-Нотариата.

В «НАИС» уточнили, что работать в тестовой среде могут только:

  • технический администратор;
  • действующие нотариусы, внесённые в Единый реестр нотариусов Украины и уполномоченные на работу с соответствующими реестрами.

При этом представители Минюста, его региональных подразделений и другие посторонние пользователи доступа к системе не имеют.

Авторизация нотариусов осуществляется исключительно с использованием:

  • личного логина;
  • пароля;
  • квалифицированной электронной подписи (КЭП) на защищённом носителе.

Технический администратор имеет доступ только для обеспечения работы и защиты системы и строго соблюдает требования законодательства по:

  • регистрации событий доступа;
  • контролю и сохранению действий пользователей;
  • мониторингу инцидентов кибербезопасности.

В то же время в ГП НАИС не уточнили, использовались ли оригиналы документов при тестировании е-Нотариата и какие обязательства по соблюдению тайны взяли на себя разработчики системы.

Напомним, ранее Нотариальная палата обратила внимание, что в ходе цифровизации нотариата Министерством цифровой трансформации и тестирования системы е-Нотариата были выявлены факты наличия в тестовой версии скопированных на определённую дату всех данных о доверенностях, завещаниях, документах, зарегистрированных в Едином реестре доверенностей и Наследственном реестре.

«Так, все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры на определённую дату, стали доступны всем тестировщикам (нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия, сотрудникам территориальных органов, вовлечённым в тестирование системы или занимающимся его организацией, широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников)», — заявили в НПУ.

В ответ Минюст подчеркнул, что «доступ к системе е-Нотариат имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей повседневной деятельности», и напомнил, что «обязанность соблюдения нотариальной тайны распространяется на нотариусов вне зависимости от того, идёт ли речь о промышленной или тестовой среде».

Однако 19 сентября НПУ отметила, что необходимо чётко разграничивать совершение нотариусом нотариальных действий и работу с электронными реестрами от тестирования программного продукта, не введённого в промышленную эксплуатацию, а также отделять тестирование программного продукта от обучения в базах данных, имеющих официальный статус электронных реестров.

Передача информации из Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей в тестовую среду системы е-Нотариата — программного продукта, который не внедрён в промышленную эксплуатацию, — содержит признаки нарушения нотариальной тайны. Об этом заявила Нотариальная палата, выразившая правовую позицию о разграничении работы нотариусов в промышленной и тестовой средах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

нотариус нотариат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду