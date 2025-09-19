В ДП Мін'юсту заявили, що жодні «сторонні особи» не мають доступу до Системи е-Нотаріату

Водночас у ДП НАІС не згадали про те, чи були використані оригінали документів при тестуванні е-нотаріату та які зобов'язання щодо дотримання таємниці взяли на себе розробники системи.

В держпідприємстві Мін'юсту «Національні інформаційні системи» (ДП НАІС) повідомили, що сторонні особи не мають доступу до Системи е-Нотаріату.

У «НАІС» уточнили, що працювати в тестовому середовищі можуть лише:

технічний адміністратор;

чинні нотаріуси, внесені до Єдиного реєстру нотаріусів України та уповноважені на роботу з відповідними реєстрами.

При цьому представники Мін’юсту, його регіональних підрозділів та інші сторонні користувачі доступу до Системи не мають.

Авторизація нотаріусів здійснюється виключно з використанням:

власного логіну;

паролю;

кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на захищеному носії.

Технічний адміністратор має доступ лише для забезпечення роботи та захисту системи і суворо дотримується вимог законодавства щодо:

реєстрації подій доступу;

контролю та збереження дій користувачів;моніторингу подій кібербезпеки.

Водночас у ДП НАІС не згадали про те, чи були використані оригінали документів при тестуванні е-нотаріату та які зобов'язання щодо дотримання таємниці взяли на себе розробники системи.

Нагадаємо, раніше Нотаріальна палата звернула увагу, що в ході цифровізації Мінцифрою нотаріату і тестування системи е-нотаріату встановлено факти наявності в тестовій версії скопійованих до певної дати усіх даних про довіреності, заповіти, документи, зареєстровані у Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. «Так, усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)», зазначили у НПУ.

У відповідь Мін’юст наголосив, що «доступ до системи е-нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності» і нагадали, що «обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище».

Однак, 19 вересня НПУ зазначила, що необхідно розмежовувати та відрізняти вчинення нотаріусом нотаріальних дій та роботу у зв’язку з цим у наведених вище електронних реєстрах від тестування програмного продукту, не запровадженого у промислову експлуатацію, а також тестування програмного продукту від навчання у базах даних, які мають офіційний статус електронних реєстрів.

Перенесення інформації зі Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату, програмного продукту, який не впроваджено у промислову експлуатацію, містить ознаки порушення нотаріальної таємниці. На це вказала Нотаріальна палата, яка висловила правову позицію щодо розмежування роботи нотаріусів в промисловому оточенні та тестовому середовищі.

