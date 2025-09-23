В Минобороны сообщили о восстановлении работы Резерв+

Обновление электронного воинского учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки снова доступны в «Резерв+».

Фото: portal.lviv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в работе приложения «Резерв+» 23 сентября наблюдались сложности с обменом данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

Позже Министерство обороны сообщило, что работу «Резерв+» восстановлено.

В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме.

«Доступны все сервисы: обновление электронного воинского учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и другое», — заявили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.