У Міноборони повідомили про відновлення роботи Резерв+

Оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки знову працюють у Резерв+.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в роботі застосунку Резерв+ 23 вересня спостерігалися ускладнення обміну даними з реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Згодом Міністерство оборони повідомило, що роботу Резерв+ відновлено.

У відомстві підкреслюють, що взаємодія застосунку з реєстром працює у штатному режимі.

«Доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки тощо», - заявили у Міноборони.

