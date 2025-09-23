Зеленский на встрече с Трампом: ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров территории

Владимир Зеленский также заявил, что Вооруженные силы Украины взяли в плен около 1000 российских военных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп 23 сентября встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В публичной части Зеленский сказал, что может поделиться «неплохими новостями» с фронта и добавил, что они с Трампом будут говорить «о том, как положить конец войне».

«За последние несколько месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен около 1000 военных. Конечно, мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи у нас есть эта возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну — и я надеюсь, что она ее остановит», — сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.