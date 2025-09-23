Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів території

Володимир Зеленський також заявив, що Збройні сили України взяли в полон приблизно 1000 російських військових.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський і американський президент Дональд Трамп 23 вересня зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

У публічній частині Зеленський сказав, що може поділитися «непоганими новинами» з фронту та продовжив, що вони з Трампом говоритимуть «про те, як покласти край війні».

«За останні кілька місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звісно, ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну – і я сподіваюся, що вона її зупинить», – сказав Зеленський.

