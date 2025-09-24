В Киевской области мужчина повесил свою собаку на заборе — полиция открыла дело

В Киевской области в селе Пилипча Белоцерковского района произошел ужасный инцидент — 59-летний мужчина повесил собственную собаку на ограждении частного дома. Об этом рассказали в полиции.
Правоохранители получили вызов о жестоком обращении с собакой. Заявитель добавил, что на ограждении частного домовладения владелец повесил своего пса.
Полиция выяснила, что хозяином территории оказался 59-летний мужчина, которого также опросили. Пес на момент осмотра полицейскими уже был мертв.
Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Напомним, что в поселке Гребенки Киевской области собаку ранили из пневматического оружия.
