На Київщині чоловік повісив свого собаку на паркані — поліція відкрила справу

59-річний чоловік повісив свого пса на огорожі приватного будинку.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині у селі Пилипча Білоцерківського району стався жахливий інцидент — 59-річний чоловік повісив власного собаку на огорожі приватного будинку. Про це розповіли у поліції.

Правоохоронці отримали виклик про жорстоке поводження із собакою. Заявник додав, що на огорожі приватного домоволодіння власник повісив свого пса.

Поліція з’ясувала, що господарем території виявився 59-річний чоловік, якого також опитали. Пес на момент огляду поліціянтами вже був мертвий.

Розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.

Нагадаємо, що у селищі Гребінки Київської області собаку поранили з пневматичної зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.