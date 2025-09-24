Украинские семьи смогут тратить на аренду не более 30% дохода – в Раде готовятся принять законопроект

В Украине введут социальную аренду и запустят прозрачную цифровую систему.

В Верховной Раде готовятся принять законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики», которым введут социальную аренду, чтобы семьи тратили на жилье не более 25–30% дохода. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте об отмене Жилищного кодекса.

Законопроект предусматривает аренду государственного или коммунального жилья по доступной ставке, рассчитанной по формуле, учитывающей доход семьи. Для отдельных категорий граждан аренда может быть полностью субсидируемой. Стоимость социальной аренды составит около 65% от рыночной. Доход арендаторов будут проверять ежегодно, и если он два года подряд превышает установленный лимит, договор могут расторгнуть, чтобы льгота оставалась адресной.

Жилищный фонд будут формировать через инвентаризацию имеющихся объектов, в частности недостроек, которые реконструируют. Частные владельцы смогут присоединиться, получая налоговые льготы.

«Платежи арендаторов будут идти в револьверный ресурс для расширения фонда. Прозрачность обеспечит единая информационно-аналитическая система в сфере жилья. Все бумажные списки переходят в цифровую очередь: человек подает заявку онлайн, вносит перечень необходимых для системы данных, видит движение очереди, которую невозможно будет перемещать вручную», — отметила Шуляк.

Шуляк подчеркнула, что принятие законопроекта — это обязательство перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро. «Наш приоритет — социальная аренда в Украине должна стать реальной опцией для семей уже в ближайшее время. Мы дорабатываем законопроекты, запускаем цифровую систему, готовим пилоты и финансовые механизмы. Это честные правила вместо хаоса, долгие деньги вместо латания дыр и прозрачность вместо «ручного режима», — отметила она.

Ранее Елена Шуляк сообщала, что в законопроект об отмене Жилищного кодекса обязательно включат бесплатное жилье для военнослужащих и участников боевых действий.

