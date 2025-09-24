Практика судів
Українські родини зможуть витрачати на оренду не більше 30% доходу – у Раді готуються ухвалити законопроект

16:02, 24 вересня 2025
В Україні запровадять соціальну оренду та запустить прозору цифрову систему.
Українські родини зможуть витрачати на оренду не більше 30% доходу – у Раді готуються ухвалити законопроект
У Верховній Раді готуються ухвалити законопроект №12377 «Про основні засади житлової політики», яким запровадять соціальну оренду, щоб родини витрачали на житло не більше 25–30% доходу. Про це повідомила очільниця Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Законопроект передбачає оренду державного чи комунального житла за доступною ставкою, розрахованою за формулою, що враховує дохід родини. Для окремих категорій громадян оренда може бути повністю субсидіованою. Вартість соціальної оренди складе близько 65% від ринкової. Дохід наймачів перевірятимуть щороку, і якщо він два роки поспіль перевищує встановлений ліміт, договір можуть розірвати, щоб пільга залишалася адресною.

Житловий фонд формуватимуть через інвентаризацію наявних об’єктів, зокрема недобудов, які реконструюють. Приватні власники зможуть долучитися, отримуючи податкові пільги.

«Платежі орендарів будуть йти у револьверний ресурс для розширення фонду. Прозорість забезпечить єдина інформаційно-аналітична система в сфері житла. Усі паперові списки переходять у цифрову чергу: людина подає заявку онлайн, вносить перелік необхідних для системи даних, бачить рух черги, яку неможливо буде пересувати вручну», – зауважила Шуляк.

Шуляк підкреслила, що ухвалення законопроекту — це зобов’язання перед ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро. «Наш пріоритет – соціальна оренда в Україні має стати реальною опцією для родин уже найближчим часом. Ми доопрацьовуємо законопроекти, запускаємо цифрову систему, готуємо пілоти та фінансові механізми. Це чесні правила замість хаосу, довгі гроші замість латання дір і прозорість замість «ручного режиму», — зазначила вона.

